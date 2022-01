“Kaklusklubi" sai Hiinas uue lõpu, mis nullib täielikult filmi sõnumi (ja saadab kujuteldava tegelase ravile)

Hiina filmisõbrad on avastanud, et voogedastusplatvormi Tencent Video vahendusel on kättesaadav “Kaklusklubi” uuendatud versioon, mis heidab üle parda filmist kultusteose teinud anarhistliku, antikapitalistliku sõnumi, vahendab The Guardian.

“Kaklusklubi” lõpp jätab mõnevõrra tõlgendamisruumi, kuid on selge, et Edward Nortoni tegelaskuju - jutustaja - tapab Brad Pitti kehastatud Tyler Durdeni (kes on teine pool tema lõhestunud isiksusest), jäädes ise ellu. Seejärel jälgib ta aknast plahvatuses hävivaid hooneid (mis tähendab, et Tyler Durdeni plaan lasta õhku sadu pankade peakortereid - rünnak kapitalistliku süsteemi vastu - õnnestus).

Hiina uues versioonis lähevad asjad teisiti. Edward Nortoni jutustaja vabaneb Tyler Durdenist, nagu originaaliski, kuid plahvatavate kõrghoonete asemel näeb seejärel musta ekraani ja teksti: “Politsei paljastas kogu plaani ja võttis kurjategijad vahi alla, hoides kavandatud pommiplahvatused ära.”

Samuti väidetakse Hiina vaatajatele lõputekstis, et Tyler (kes, tuletame meelde, oli tegelikult olemas vaid jutustaja peas) saadeti “hullumajja” ravile, kust ta hiljem ka vabadusse lubati.

Pole teada, mis asjaoludel täpselt selline lõpp valmis, kuid on teada, et Hollywoodi filmistuudiod teevad filmides ikka aeg-ajalt muudatusi, et tsensuurisõelast läbi pääseda ja miljonite Hiina vaatajateni jõuda.

Näiteks toimetati 2019. aasta filmist “Bohemian Rhapsody” välja viited Freddie Mercury seksuaalsusele, millel oli tagasihoidlikult öeldes märkimisväärne roll tema eluloos.