144. Kinoveebi Jututuba | Kas The Book of Boba Fett ongi parim Star Warsi seriaal?

Sisukord:



0:00 Kuulajate kommentaarid



12:17 Kuulajate mängu teise hooaja 11. vastused ja võitja!



15:47 Kuulajate mängu teise hooaja 12. osa! Osale kuulaja/pildimängus: "Kas tunned ära tuntud seriaalide/filmide teemalood/muusika ja kaadrid filmidest/seriaalidest?" Vasta kõik muusikapalad ja pildid õigesti ning võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks, 28.01 kell 18:00 info@kinosaade.ee. Pildid leiad kinosaade.ee/kuulajamang-2/



24:02 Saatejuhtide kuulajamäng



57:55 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud?



Raiko: Archive 81, Dota: Dragon's Blood , The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman, The Degenerates, The Journalist, Rush Hour, Free To Play, Demon Slayer



Henryk: Shetland (2013), The Spy Gone North (2018), Champion (2018), Maid (2021), The Office (2005), After Life (2019), The Book of Boba Fett (2021), Euphoria (2019), Death of a Corrupt Man (1977)



Ragnar: The Book of Boba Fett (2021) Seinfeld (1989–1998), The Spy Gone North (2018), Champion (2018)



2:17:53 Anname hinnangud kinofilmidele: Karje, Raul Vaiksoo: Pätt või pühak. Bergmani saar, Resident Evil: Raccoon City



3:02:00 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?



3:10:24 Uudised



