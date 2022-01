Vaata treilerit | Katrin Tegova "Mia ja Liki": Vanemate lahkuminekust läbi laste silmade

„Soovisin avada vanemate lahkumineku temaatikat läbi laste silmade – sellest ka filmi erk värvigamma ja suvine kergus. Kõik on veel justkui ilus ja kerge, aga midagi valusat tungib järk-järgult laste maailma, mis hirmutab ja tekitab segadust,” kommenteeris filmi režissöör ja stsenarist Katrin Tegova.

PÖFF Shortsi rahvuslikus võistlusprogrammis esilinastunud filmi „Mia ja Liki“ saab taaskord näha 29. jaanuaril Tartu Elektriteatris. „Mia ja Liki“ kõrval tulevad näitamisele Eeva Mägi must komöödia „Maakohus“, Jonas Tauli Fredrikstadi animatsioonifestivali grand prix’ga pärjatud elufilosoofiline „Üks imeline mees“, Martinus Klemeti humoorikas „Näotuvastus“ ning German Golubi „Mu kallid laibad“.

„Mia ja Liki“ režissöör ja stsenarist on Katrin Tegova („Minu näoga onu“, „Kirsitubakas“), operaator Mart Raun, montaažirežissöör Emeri Abel, kunstnik Katrin Sipelgas, helilooja Janek Murd, helirežissöör Gert Mäll, produtsent Maario Masing. Filmi peaosades on Miriam Mia Maimik ja Liisa-Lotta Vahemets. Filmi tootja on Tandem Film, levitab AAA Creative.