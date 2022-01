Suitsusilmne kangelane | Miks kannab Robert Pattinsoni Batman nii paksu silmameiki?

Ühtlasi tungib film sügavale Batmani hingeellu. Reeves möönis intervjuus Esquire’ile, et mõnede fännide jaoks võib Bruce Wayne’i sünge välimus olla ehmatav, kuid see toob tema sõnul esile Batmani teatraalse olemuse.

“Sa ei saa kanda Batmani maski ilma paksu silmalainerita. Kõik Batmanid kannavad seda. Mind kõnetas tõeliselt kujutluspilt, et ta võtab maski eest ja seal all on kõik see higi ja voolav lainer ja see peegeldab kangelaseks kehastumise teatraalsust,” rääkis režissöör.

Ka varasemad Batmanid on tõesti maski all dramaatilist silmameiki kandnud, kuid Pattinsoni puhul paistab see kuidagi eriti silma. See on julge samm, kuid Reeves põhjendab seda Batmani dramaatilise olemuse süvitsi uurimisega. Pandakarusilmad aitavad meil tajuda, millise protsessiga Bruce endas Batmani üles leiab ja äratab. “The Batman” näib olevat eesmärgiks võtnud sügavale Bruce’i hingeellu tungida ja Pattinsoni meik on selle otsusega kooskõlas olev läbimõeldud valik.