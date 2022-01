“Troonide mängu” kääbuskasvu staari kriitika ajendas Disneyt uut “Lumivalgekest ja seitset pöialpoissi” parandama

Disney on teada andnud, et "Lumivalgekese" peaosas saab olema “West Side Storyst” tuttav Rachel Zegler.

Dinklage kommenteeris asja nii: “Ausalt, ma ei taha kedagi solvata, aga mind veidi häiris, et nad olid nii uhked, et on latiinanäitleja Lumivalgekese peaossa valinud - aga samal ajal lavastavad nad ikkagi Lumivalgekest ja seitset pöialpoissi. Võtke nüüd hoog maha ja mõelge veidi. See on ebaloogiline. Olete ühtpidi väga edumeelsed, aga teisest küljest elab teil ikka seitse pöialpoissi kuskil koopas koos? Mida kuradit te omast arust teete? Kas keegi ei ole kuulnud minu valgustuskõnesid [kääbuskasvu teemal]? Ilmselt ei ole ma sel teemal piisavalt kõva häält teinud.”