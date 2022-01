TOP 10 | Need olid aasta vaadatuimad kodumaised filmid Eesti kinodes

Aasta vaadatuimat kodumaist filmi käis eelmisel aastal kinodes vaatamas 43 083 inimest ja see film oli "Eesti matus", kuid läbi aastate suurima vaatajaarvuga Eesti filmide edetabelisse see film ei jõudnud.

2019. aasta vaadatuimat Eesti filmi „Tõde ja õigus” käidi vaatamas 267 788 korda. Pandeemia on filmide vaatajaarvud aastate tagusele tasemele tagasi viinud. Kokku kogusid Eesti filmid mullu 197 000 vaatamist ja see on samas suurusjärgus 2012. aasta näitajaga.