"Kui Bond kogub meie kinodes alla 100 000 vaataja, siis ei ole head ajad"

Nii näiteks kogusid Eesti filmid eelmisel aastal kokku 197 015 vaatajat, see on ligikaudu sama palju kui 2012. aastal. Samuti langes aastatetaguse tasemeni filmide kassatulu (8,22 miljonit eurot). 2019. aastal oli see veel 21,8 miljonit eurot ning langes järsult juba 2020. aastal.