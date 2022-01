Ämblikmehe Tom Holland pakub end James Bondi mängima. Tuleks talle võimalus anda?

“Kohtusin Sonyga millalgi “Ämblikmehe” teise filmi järel ja rääkisin neile ideest teha film noorest James Bondist,” tunnistas Holland. “See oleks olnud James Bondiks saamise lugu. Ega see tegelikult eriti loogiline ei olnud. See ei toiminud. See oli noore poisi unistus ja mulle tundub, et sellest ei oldud eriti huvitatud.”