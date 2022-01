Marko Raadi poeetiline dokiprojekt haprusest ja piiranguteta jahiturismist võitis Triestes auhinna

Kokku oli võistlustules 10 projekti – nende hulgas nii mängufilme kui ka dokumentaalfilme. Kaks 15 000 euro suurust rahalist preemiat läksid kahele filmile – režissöör Marko Raadi Eesti ja Itaalia koostöös valmivale poeetilisele dokumentaalfilmile „Linnuriigi alam“ ning režissööride Ugis Olte ja Sašo Podgoršeki filmile „Alamut by Laibach“, mille tootjad on Läti, Itaalia ja Sloveenia. Auhinnad andsid välja Itaalia kultuuriministeeriumi Balti-Itaalia fond, Eesti Filmi Instituut, Leedu Filmikeskus, Läti Riiklik Filmikeskus.

Marko Raadi poeetiline dokumentaalfilm „Linnuriigi alam“ räägib loo haprast inimesest ja haprast ökosüsteemist. Tuntud eesti kirjanik asub elama keset Läänemerd paiknevale Vilsandi saarele, et oma pesa otsida. Film jälgib teda linnuriigis, et näha, kas ta suudab leida seda, mida otsib. Paralleelsel süžeeliinil keskendutakse jahiturismile Eestis, jälgides inimesi, kes saavad Eestis piiranguteta jahti pidada. Vastavalt Euroopa Liidu ja Eesti seadustele ning tänapäeva ühiskonna normidele on jahimeestel lubatud lõbu pärast tappa nii palju linde, kui vähegi soovivad. Jahituristid saabuvad Eestisse valdavalt Itaaliast.

Filmi Eesti-poolne tootja on Allfilm ja produtsent Ivo Felt ning Itaalia partner on Produzione-Distribuzione Films SRL ja produtsent Pier Francesco Aiello. Oma koostööpartneri kohta ütleb Ivo Felt järgmist: „Oleme PFA Films-iga varem koostööd teinud, kuna nad on üks silmapaistvamaid filmilevitajaid Itaalias. Nad on Itaalias levitanud meie mängufilme „Mandariinid“ ja „Vehkleja“. Oleme härra Aielloga varemgi mõtteid mõlgutanud võimaliku koostöö osas, aga tänu auhinnale loodame Marko filmiga jõuda lähitulevikus ka kaastootmiseni.“