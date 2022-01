Neil Gaiman täpsustas fännide palvel “Heade ennete” Crowley ja Aziraphale'i soo

Raamatu järgi ei ole inglid ega deemonid ei bioloogiliselt ega sotsiaalselt ühestki soost, kui nad just parajasti ei võta eraldi vaevaks seda olla. Seega ehkki nii Crowley kui ka Aziraphale on teostes peamiselt meheliku välimusega (seriaalis kehastavad neid meesnäitlejad, vastavalt David Tennant ja Michael Sheen), ei ole nad päriselt mehed, selgitab autor. Amazoni toodetud seriaalis sellel teemal siiski eraldi ei peatuta.

Seriaalis on teisigi tegelasi, kes on sooliselt mittekonformsed (ei ole silmnähtavalt kummastki soost), nende seas näiteks peainglid Uriel ja Michael (kel on traditsiooniliselt mehelikud nimed, kuid keda mängivad naisnäitlejad). Reostus (Katku asemel üks neljast apokalüptilisest ratsanikust) on samuti tuvastamatust soost ja ka tema isikuasesõna on they (ainsuslik nemad), mis jätab soolise kuuluvuse lahtiseks.