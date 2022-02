"Estonia" seriaal keskendub 90ndate sündmustele. "Me ei ekspluateeri ega manipuleeri vandenõuteooriatega"

Selles mõttes erineb plaanitav kaheksaosaline ekraaniteos värskest dokumentaalsarjast. Ka vandenõuteooriatel ei ole seriaalitegijatel kavas pikemalt peatuda. “Ei, me ei kavatse informatsiooniga manipuleerida ega ekspluateerida. See saab olema klassikaline dramaturgia, inimlik draamalugu,” ütles Sildos.

“Me ei tegele niivõrd katastroofis uppunutele või pääsenute lugudega, kuivõrd nende inimestega, kes üritasid olla toeks ja abiks, et aidata see katastroof üle elada,” lisas ta.

Nii näiteks keskendub sarja Soome liin päästemeeskonnale, Rootsis algab lugu katastroofi osalistele hingeabi andma saadetud vaimulikust. Seega ei näe me näitlejate esituses kuigivõrd avalikkusele teada olevaid pääsenuid või kaduma jäänud reisijaid, ka kapten Avo Pihti isiku roll ekraanil on veel stsenaariumi praeguses valmimisjärgus lahtine.

Niisiis ei keskendu seriaal värsketele arengutele Estonia uppumise uurimises. Kuid kui uues uurimises peaks selguma uusi asjaolusid, on võimalik neid tulemusi arvesse võtta ja need kas või viimases osas ära märkida.

Seriaal jõuab vaatajani mitmekeelsena, kõik tegelased räägivad oma autentses keeles. “See ei ole ingliskeelne seriaal, seriaalide suhtes on õnneks olemas juba vastav vaatajaharjumus,” selgitas produtsent.

Ühtlasi mängivad eestlastest tegelasi eesti näitlejad, kuid konkreetsetest nimedest ei saa veel rääkida, töö osatäitjate leidmiseks alles käib. Võtteperiood kevadest sügiseni on tema hinnangul päris pikk ja samal ajal algab ka montaaž. “Loodame, et seriaal on sügiseks “karbis”, nagu öeldakse,” ütles Sildos.