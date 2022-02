Forum Cinemas Kuufilm, kauaoodatud krimimüsteerium "Surm Niilusel" esilinastub 10. veebruaril

FOTO: © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. | Rob Youngson

Forum Cinemas veebruari Kuufilm on meisterdetektiiv Hercule Poirot’ kauaoodatud krimimüsteerium "Surm Niilusel". Filmi lavastajaks ja peaosatäitjaks on Kenneth Branagh ja teistes osades on Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Annette Bening, Letitia Wright ja Russell Brand.