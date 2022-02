Veebruari Kinoklassika Coca-Cola Plazas: „Akira“ ja „Voonakeste vaikimine“

Veebruari kinoklassika on 1991. aastal valminud kõigi aegade parim psühholoogiline põnevik "Voonakeste vaikimine". Linastused toimuvad veebruarikuu kolmapäevadel Coca-Cola Plazas.

Märtsi kinoklassika on 1992. aasta erootiline triller "Ürginstinkt". Linastused toimuvad märtsi kolmapäedel kinos Coca-Cola Plaza. Tegemist on kauni ja terava 4K pildiga värskelt restaureeritud uue versiooniga.

KINOKLASSIKA sündmustesarja raames näitamisele tulevate filmide hulgas on nii suurte filmistaaride varajasi rollisooritusi kui ka meie seast juba lahkunud legendide kultusfilme. Kinoklassika pakub ainulaadset võimalust näha filmiajaloo pärleid suurel ekraanil. See on elamus kõigile, kes ei ole oma lemmikuid kinosaalis näinud ja ka neile, kes teevad nendega esimest korda tutvust.