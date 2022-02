145. Kinoveebi Jututuba | Kas verine "All of Us Are Dead" on Netflixi ja Lõuna-Korea järjekordne megahitt?

"Kinoveebi Jututuba" on taskuhääling, kus kino Artis programmijuht Ra Ragnar Novod, Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod ning kultuurikriitik Raiko Puust võtavad igal nädalal läbi uued filmid ja seriaalid ning ka olulisemad filmiuudised. "Kinoveebi Jututoa" 145. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (Plunderer, Chosen, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, Peacemaker, The Book of Boba Fett, All of Us Are Dead jpt) Seejärel anname hinnangud kinofilmidele: Akira, Kahe maailma vahel, Kõik läks hästi, Siin pole midagi naljakat, Kuld.





Sisukord:



0:00 Kuulajate kommentaarid



11:00 Kuulajate mängu teise hooaja 12. vastused ja võitja!



20:46 Kuulajate mängu teise hooaja 13. osa! Osale kuulaja/pildimängus: "Kas tunned ära tuntud seriaalide/filmide teemalood/muusika ja kaadrid filmidest/seriaalidest?" Vasta kõik muusikapalad ja pildid õigesti ning võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks, 04.02 kell 18:00 info@kinosaade.ee. Pildid leiad kinosaade.ee/kuulajamang-2/



29:51 Saatejuhtide kuulajamäng



1:12:53 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud?



Raiko: Plunderer, Chosen, The Last Action Hero, Aziz Ansari: Nightclub Comedian



Henryk: The Office (2009), Tear Along the Dotted Line (2021), The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window (2022), Peacemaker (2022), Maid (2021), Masters of the Universe Revelation (2021), Vera (2011)



Ragnar: The Book of Boba Fett (2021), Seinfeld (1989–1998), All of Us Are Dead (2022)



3:14:04 Anname hinnangud kinofilmidele: Akira, Kahe maailma vahel, Kõik läks hästi, Siin pole midagi naljakat, Kuld.



3:54:35 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?



4:05:32 Uudised



