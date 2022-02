Mis juhtuks, kui Netflixi hittfilmi “Don’t Look Up” komeet päriselt Maad ähvardaks?

Adam McKay lavastatud filmis mängivad teiste seas Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep ja Cate Blanchett. McKay eesmärk oli edastada kliimaohtude sõnumit ja hoiatada nende eiramise eest ja sellisena on film leidnud palju kandepinda internetiarutlustes. Filmile on ette heidetud satiiriga ülepakkumist ja liigset otsesõnalisust kliimadialoogis.

Värskes uurimuses on nüüd lisaks veel päevavalgele toodud, et filmis meid kõiki ohustav komeet oleks päris elus olnud võimalik hävitada. Teadlased Philip Lubin ja Alexander Cohen on seisukohal, et filmikomeet, mis oli sihilikult enam-vähem sama suur nagu dinosaurused maa pealt pühkinud asteroid, suudetaks meie praeguse võimekuse juures tuumaseadmetega kahjutuks teha. Nad usuvad, et isegi, kui teaksime ohtlikust taevakehast ette vaid pool aastat, jõuaksime end oma praeguse arengu juures päästa.