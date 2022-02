Selgusid Briti tele- ja filmiauhindade nominendid, "Kupee nr6" võõrkeelsete valikusse ei pääsenud

THE WORST PERSON IN THE WORLD Joachim Trier, Thomas Robsahm

THE HAND OF GOD Paolo Sorrentino, Lorenzo Mieli

THE HARDER THEY FALL Jeymes Samuel (Writer/Director) [also written by Boaz Yakin]

BOILING POINT James Cummings (Writer), Hester Ruoff (Producer) [also written by Philip Barantini and produced by Bart Ruspoli]

NO TIME TO DIE Cary Joji Fukunaga, Barbara Broccoli, Michael G. Wilson, Neal Purvis, Robert Wade, Phoebe Waller-Bridge

LAST NIGHT IN SOHO Edgar Wright, Tim Bevan & Eric Fellner, Nira Park, Krysty Wilson-Cairns

THE POWER OF THE DOG Jane Campion, Iain Canning, Roger Frappier, Tanya Seghatchian, Emile Sherman

DON'T LOOK UP Adam McKay, Kevin Messick

Lisaks kerkisid teiste filmide seas esile "The Power of the Dog" kaheksa nominatsiooniga ja "Belfast" kuuega.

FLEE Jonas Poher Rasmussen. Monica Hellström

THE RESCUE Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, John Battsek, P. J. van Sandwijk

SUMMER OF SOUL (OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED) Ahmir “Questlove” Thompson, David Dinerstein, Robert Fyvolent, Joseph Patel

Parim animatsioon

ENCANTO Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino, Clarke Spencer

FLEE Jonas Poher Rasmussen. Monica Hellström

LUCA Enrico Casarosa, Andrea Warren

THE MITCHELLS VS THE MACHINES Mike Rianda, Phil Lord, Christopher Miller

Parim režissöör

AFTER LOVE Aleem Khan

DRIVE MY CAR Ryûsuke Hamaguchi

HAPPENING Audrey Diwan

LICORICE PIZZA Paul Thomas Anderson

THE POWER OF THE DOG Jane Campion

TITANE Julia Ducournau

Parim originaalstsenaarium

BEING THE RICARDOS Aaron Sorkin

BELFAST Kenneth Branagh

DON'T LOOK UP Adam McKay

KING RICHARD Zach Baylin

LICORICE PIZZA Paul Thomas Anderson

Parim mugandatud stsenaarium

CODA Siân Heder

DRIVE MY CAR Ryûsuke Hamaguchi

DUNE Eric Roth, Jon Spaihts, Denis Villeneuve

THE LOST DAUGHTER Maggie Gyllenhaal

THE POWER OF THE DOG Jane Campion

Parim naispeaosa

LADY GAGA House of Gucci

ALANA HAIM Licorice Pizza

EMILIA JONES CODA

RENATE REINSVE The Worst Person in the World

JOANNA SCANLAN After Love

TESSA THOMPSON Passing

Parim meespeaosa

ADEEL AKHTAR Ali & Ava

MAHERSHALA ALI Swan Song

BENEDICT CUMBERBATCH The Power of the Dog

LEONARDO DICAPRIO Don’t Look Up

STEPHEN GRAHAM Boiling Point

WILL SMITH King Richard

Parim naiskõrvalosa

CAITRÍONA BALFE Belfast

JESSIE BUCKLEY The Lost Daughter

ARIANA DEBOSE West Side Story

ANN DOWD Mass

AUNJANUE ELLIS King Richard

RUTH NEGGA Passing

Parim meeskõrvalosa

MIKE FAIST West Side Story

CIARÁN HINDS Belfast

TROY KOTSUR CODA

WOODY NORMAN C’mon C’mon

JESSE PLEMONS The Power of the Dog

KODI SMIT-MCPHEE The Power of the Dog

Parim originaalmuusika

BEING THE RICARDOS Daniel Pemberton

DON'T LOOK UP Nicholas Britell

DUNE Hans Zimmer

THE FRENCH DISPATCH Alexandre Desplat

THE POWER OF THE DOG Jonny Greenwood

Casting

BOILING POINT Carolyn McLeod

DUNE Francine Maisler