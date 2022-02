CGI-ga tehtud Luke Skywalker õõvastab fänne. On olemas näitleja, kes näeb täpselt õige välja, aga ta on hõivatud ja väga kallis

Seriaalis “The Book of Boba Fett” näeme, kuidas Luke Skywalker väikest nunnut tulnukat Grogut (üldtuntud kui beebi Yoda) kantseldab. Kuna seriaali tegevus toimub “Jedi tagasituleku” (1983) järel, peab filmis Mark Hamilli kehastatud Luke ka enam-vähem samasugune välja nägema nagu 1983. aasta filmis. Probleem on muidugi selles, et Hamill on vahepeal 70-aastaseks saanud.

Ehkki paljud vaatajad pidasid Luke’iga tehtud tööd väga heaks, siis paljude meelest ei kõlba see kuhugi. Nende meelest on noorendatud Luke õige natukene “vale” olemisega (midagi õõvaoru valdkonnast). Nii ongi levinud arvamus, et Luke’i ossa oleks tulnud lihtsalt täiesti uus näitleja otsida. Ja edasi jätkus arutelu teemal, et kas see uus näitleja ei peaks mitte olema Marveli kinouniversumi staar Sebastian Stan, kes on lausa kurikuulsalt noore Mark Hamilli moodi (mõlemad on seda ka avalikult tunnistanud). Stan on muuseas öelnud, et idee ei ole tema meelest välistatud.