FOTO | Kinoime! Soome läinud eestlastest rääkiv "Kaks tundi õnneni" tõi Artise suure saali rahvast täis

Saali täis toonud dokk räägib enam kui 70 000 eestlasest, kes elavad või töötavad Soomes, samal ajal kui nende pere - vanemad, lapsed ja kodu on Eestis.

Suur tänu armas publik, et trotsides lörtsist ilma ja suuri koroona numbreid, tulite meie filmi vaatama.

See on kõigile eesti filmitegijatele väga oluline, et kodupublik pärast piiranguid tagasi saali tuleb!" rõõmustas filmitootja Facebookis.