Filmi "C'mon C'mon" erilinastuse Artises juhatab sisse ajakirja EMA peatoimetaja Merle Liivak Praks

Filmi erilinastus on 9. veebruaril kell 18.30 Tallinnas kinos Artis ning seansi juhatab sisse ajakirja EMA peatoimetaja Merle Liivaku kommentaar filmile. Viimati fenomenaalse Jokkerina publikut hirmutanud Joaquin Phoenix naaseb ekraanile järjekordse musternäitega oma mitmekülgsusest ja andekusest. Tema kehastatav keskealine Johnny on raadioajakirjanik, kes reisib oma makiga mööda Ameerikat ja intervjueerib lapsi - nende kommentaare kaasaja maailmale ja ootusi tulevikule. Üksiku mehe muretu elu keeratakse pea peale, kui Johnny hoole alla satub 9-aastane õepoeg Jesse, kelle tema ema Viv peab ekskaasa psüühikaprobleemide lahendamise ajaks oma venna juurde tooma. Täiskasvanu ja lapse siirastes vestlustes paljastuvad erinevad maailmavaated. Johnny ja Jesse saavad koos olla küll põgusa aja, kuid see mõjutab mõlemat jäädavalt. Nende teekonnal saavad nad teineteise kohta palju teada ning õpivad teineteist usaldama. Peategelaste vahel tekkiv sõprus ja lähedus panevad mõtlema olulistele teemadele nagu ootused tulevikule, mälu ja mäletamise tähtsus, inimeste lähedased suhted, nende hoidmine ning hirm neid kaotada. "C'mon C'mon" on stiilne mustvalge linalugu, mis heidab tõeliselt südamliku pilgu laste ja täiskasvanute omavahelistele suhetele ning on omamoodi ood lapsele, kes meis igaühes elab.





USA režissöör Mike Mills, kes on ka oma varasemates filmides keskendunud väga isiklikele teemadele, omaenda elust ja vanematest inspiratsiooni saanud (filmid "Algajad" (2010) ja "20. sajandi naised" (2016)) on ka seekord aluseks võtnud enda kogemused ja tundmused lapsevanemana. Ta on kombineerinud oma uues filmis osavasti kõige argisemad tegevused nagu lapse vannitamine ja õhtujutu lugemine kõige intiimsemate ja isiklikema vestlustega eksistentsist.



Filmi peaosas on legendaarne kurjamite mängija Joaquin Phoenix, kes seekord on sootuks teistsuguses rollis ning tõestab veenvalt, et võib ka väga südamliku ning hooliva tegelasena vaatajate hinge pugeda. Phoenix on pälvinud mitmeid auhindu, sealhulgas Ameerika Filmikunsti ja -teaduste Akadeemia auhinna, Briti Filmi- ja Telekunsti Akadeemia auhinna, Grammy auhinna ja kaks Kuldgloobuse auhinda. Ta on mänginud sellisest filmides nagu "To Die For" (1995), "Gladiaator" (2000), "Nagu noateral" (2005), "Meister" (2012), "Immigrant" (2013), "Temake" (2013), "Loomupärane pahe" (2014), "Sind polnud kunagi siin"(2017) ja "Jokker (2019).

Filmi režissöör on Mike Mills, peaosades Joaquin Phoenix, Woody Norman, Gaby Hoffmann ja Scoot McNairy.