VAATA karakterplakateid | Saa tuttavaks põneviku "Tagurpidi torn" kamba liikmetega

Filmid, mille peaosades on lapsed, on režissöör Jaak Kilmi jaoks huvitava temaatikaga väljakutse, kuna tema arvates laste teemad ei pea ilmtingimata olema kuidagi pehmed. “Probleemid, mis täiskasvanule on enesestmõistetavad, võivad lapse jaoks olla traagiliselt lahendamatud,” ütleb filmi režissöör Jaak Kilmi. Just selliste küsimustega seisavad silmitsi “Tagurpidi torni” peategelased.

Esmapilgul kamba juhina näiv Kristjan (Nils Jaagup England), on tegelikkuses empaatiline ning hea südamega poiss, kes tahab kuuluda vanema venna sõprade hulka. Seetõttu proovib Kristjan näidata end kõvema mehena, kui ta tegelikult on. Filmis aset leidev sündmuste kulg toob Kristjanis välja tema tegeliku mina ning seab ta raskete valikute ette, sest tema on kambas see, kes saab ühel hetkel aru, mis on õige ja mis on vale.

Loore (Rebeka Kask) teeb oma elus valikuid, mis toovad pigem kasu temale, mitte teistele. Kahepalgelisus annab edu teatud piirini, kuid kas terve elu on nii võimalik edasi liikuda? Tüdruku õlgadele on tema vanemate poolt seatud liiga suur koorem, sest igapäevaselt peab ta täitma oma väiksema õe lapsehoidja rolli, olles ju samas ise laps. Ta on oma vanuse kohta täiskasvanulik, kuid langetab siiski otsused lapselikult, mõtlemata tagajärgedele.

Filmi üks võtmetegelasi Ariel (Laura Vahtre) on tasane ja pigem tagaplaanile jääv tüdruk, kuid olukorra muutudes lööb temas välja enesekindel joon. Keerulistes situatsioonides käitub ta sõjakalt ning neiu pehme pinna alt võib esile tulla hoopis ohtlikum pool. Manipuleerimine ning hirmutamine annab lapsele kätte uue juhi positsiooni, mida ta eneselegi ootamatult jõuliselt kasutab.

Kõigist kõige korralikum paistab Mia-Margot (Una Marta Soms), kes elab oma fantaasiamaailmas, kus hõljuvad printsessid ja printsid, kes võitlevad vaimude ja lohedega. Tema lastetuba on hea, kuid just fantaasiad tõukavad teda koos kaaslastega pöörastele tegudele, jõudes välja lausa julmuseni.