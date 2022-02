146. Kinoveebi Jututuba | Meisterlik "Luupainaja allee" on kohustuslik kõikidele filmifännidele

Sisukord:



0:00 Kuulajate kommentaarid



22:00 Kuulajate mängu teise hooaja 13. osa vastused ja võitja!



26:09 Kuulajate mängu teise hooaja 14. osa! Osale kuulaja/pildimängus: "Kas tunned ära tuntud seriaalide/filmide teemalood/muusika ja kaadrid filmidest/seriaalidest?" Vasta kõik muusikapalad ja pildid õigesti ning võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks, 11.02 kell 18:00 info@kinosaade.ee. Pildid leiad kinosaade.ee/kuulajamang-2/



35:22 Saatejuhtide kuulajamäng



1:03:05 Mis filme ja seriaale on Raiko kodus vaadanud?



The Tinder Swindler, Joe Mande's Award-Winning Comedy Special, Made You Look: A True Story About Fake Art, World War Z, Murderville, The Secret UFO Projects: Declassified, The Orbital Children, All of Us Are Dead



1:56:20 Mis filme ja seriaale on Henryk ja Ragnar kodus vaadanud?



Henryk: Euphoria (2019), The Office (2005), The Book of Boba Fett (2021), A Few Days from the Life of I.I. Oblomov (1980)



Ragnar: The Book of Boba Fett (2021), Seinfeld (1989–1998) SE3, All of Us Are Dead (2022) 3, Miracle: Letters to the President (2021)



2:20:51 Anname hinnangud kinofilmidele: Luupainaja allee, 2 tundi õnneni, Voonakeste vaikimine + DocPoint



3:19:50 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?



3:29:12 Raikol tuli meelde, et vaatas ka ära "Resident Evil: Raccoon City".



