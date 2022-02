BLOGI | “Kupee nr 6” jäi Oscari nominentide seast välja, üllatajana sai rahvusvahelise filmi nominatsiooni Bhutani film

Suurim üllataja rahvusvahelise filmi kategoorias oli Bhutani film "Lunana: A Yak in the Classroom" ("Lunana: Jakk klassiruumis").

Parima rahvusvahelise filmi nominentideks valiti:

Bhutan, “Lunana: A Yak in the Classroom”

Taani, “Flee”

Itaalia, “The Hand of God”

Jaapan, “Drive My Car”

Norra, “The Worst Person in the World”

Parima filmi nominendid:

“Belfast”

“CODA”

“Don’t Look Up”

“Drive My Car”

“Dune”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“West Side Story”

Nominatsioonide täisnimekiri:

Parim meespeaosa

JAVIER BARDEM

Being the Ricardos

BENEDICT CUMBERBATCH

The Power of the Dog

ANDREW GARFIELD

tick, tick...BOOM!

WILL SMITH

King Richard

DENZEL WASHINGTON

The Tragedy of Macbeth

Parim meeskõrvalosa

CIARÁN HINDS

Belfast

TROY KOTSUR

CODA

JESSE PLEMONS

The Power of the Dog

J.K. SIMMONS

Being the Ricardos

KODI SMIT-MCPHEE

The Power of the Dog

Parim naispeaosa

JESSICA CHASTAIN

The Eyes of Tammy Faye

OLIVIA COLMAN

The Lost Daughter

PENÉLOPE CRUZ

Parallel Mothers

NICOLE KIDMAN

Being the Ricardos

KRISTEN STEWART

Spencer

Parim naiskõrvalosa

JESSIE BUCKLEY

The Lost Daughter

ARIANA DEBOSE

West Side Story

JUDI DENCH

Belfast

KIRSTEN DUNST

The Power of the Dog

AUNJANUE ELLIS

King Richard

Parim täispikk animatsioon

ENCANTO

Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino ja Clark Spencer

FLEE

Jonas Poher Rasmussen, Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen ja Charlotte De La Gournerie

LUCA

Enrico Casarosa ja Andrea Warren

THE MITCHELLS VS. THE MACHINES

Mike Rianda, Phil Lord, Christopher Miller ja Kurt Albrecht

RAYA AND THE LAST DRAGON

Don Hall, Carlos López Estrada, Osnat Shurer ja Peter Del Vecho

Parim operaatoritöö

DUNE

Greig Fraser

NIGHTMARE ALLEY

Dan Laustsen

THE POWER OF THE DOG

Ari Wegner

THE TRAGEDY OF MACBETH

Bruno Delbonnel

WEST SIDE STORY

Janusz Kaminski

COSTUME DESIGN

NOMINEES

CRUELLA

Jenny Beavan

CYRANO

Massimo Cantini Parrini ja Jacqueline Durran

DUNE

Jacqueline West and Robert Morgan

NIGHTMARE ALLEY

Luis Sequeira

WEST SIDE STORY

Paul Tazewell

Parim režii

BELFAST

Kenneth Branagh

DRIVE MY CAR

Ryusuke Hamaguchi

LICORICE PIZZA