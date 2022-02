Tristan Priimägi "Kupee nr 6" jäämisest Oscari nominatsioonita: "Minu meelest on see geopoliitiline probleem"

“Minu meelest on see geopoliitiline probleem,” ütles Priimägi. “Nominentide seas oli kaks tugevat Skandinaavia filmi, ma arvan, et kolmandat enam ei mahtunud.”

Tema sõnul oli suur üllatus selles kategoorias viie nominendi hulka pääsenud Bhutani film "Lunana: A Yak in the Classroom" ("Lunana: Jakk klassiruumis"), mis ei olnud ennustuste põhjal soosik. “Selgub aga, et see on Palm Springsi festivalil saanud publikupreemia, mis on üheks põhiliseks Oscarite hüppelauaks, ja ka mitmel muul festivalil hästi esinenud,” ütles Priimägi.

“Mille üle mul on väga hea meel, on Jaapani “Drive my Car”, sest seda ei juhtu tihti, et võõrkeelne film murrab läbi põhikategooriatesse, ja “Drive my car” sai nominatsioonid veel ka parima filmi, stsenaarimi ja režii eest. Mulle see film ka väga meeldis, nii et ma hoian sellele pöialt,” tõi ta välja oma isikliku eelistuse rahvusvahelise filmi kategooriast.

Priimäe sõnul oli nominatsioonide pilt sel aastal hästi kirju. “Nüüd on küsimus, kas Netflix saab esimest korda parima filmi Oscari,” kommenteeris ta 12 nominatsiooni saanud "The Power of the Dog" käekäiku.

Kas see nii läheb või mitte, ta ei ennustanud, kuid tuletas meelde, et Netflix on varem pälvinud parima filmi nominatsioone väga tugevate filmide eest, mis ometi ei ole lõpuks Oscarit võitnud.