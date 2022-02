Järgmisel nädalal esilinastub uus kodumaine mängufilm „Soo“

„Soo“ režissöör Ergo Kuld lausus, et filmi vaatajatel avaneb võimalus teha lähemat tutvust seni veel vähem tuntud teosega Oskar Lutsu loomingust. „Oskar Lutsu lugudel on Eesti kultuuriloos väga oluline roll ja põnev on näha, kuidas tema teoste põhjal valminud filmid mõjutavad erinevaid põlvkondi. Kuigi „Soo“ jutustus eristub autori muust loomingust, on äratuntavad Lutsule omane huumor ja värvikad karakterid, keda kehastavad filmis noored Eesti näitlejad.“

Vaata treilerit:

Kuld tõi välja, et filmi peaosa Toomast mängib teatriperekonnast pärit Franz Malmsten, kes lõi kaasa ka Oskar Lutsu raamatu põhjal valminud mängufilmis „Talve“. Tema kõrval teeb filmidebüüdi Metskass Hilda rollis Hanna-Ly Aavik, kes valiti rolli ligi 800 kandidaadi hulgast. Lisaks näitlevad filmis armastatud Eesti näitlejad Liis Remmel, Grete Kuld, Märten Matsu, Indrek Taalmaa, Epp Eespäev, Toomas Suuman, Helgur Rosenthal ja Martin Kork.

Filmi produtsendi Tanel Tatteri sõnul on Oskar Lutsu 135. sünniaastapäevaks valminud „Soo“ film, mis võiks meeldida igas vanuses kinokülastajale, keda huvitab haarav lugu ja Eesti kirjanduse ekraniseering. „Soo“ film võiks olla põhjus, mis Eesti inimesed taas kinno toob. Kinos käimine ja kodumaiste filmide tootmine on viimastel aastatel olnud keeruline, kuid meie kultuuri hoidmiseks ja noortele sobivate formaatide loomiseks on filmikunstil väga oluline roll.“