Kolmes Eesti linnas näeb Lars von Trieri maratoni

Elava klassiku Lars von Trieri looming režissööri, stsenaristi ja näitlejana ulatub rohkem kui nelja kümnendisse. Briti ajaleht The Telegraph on nimetanud teda suurimaks provokaatoriks kinomaailmas. Trieri filmid on tekitanud läbi aegade vastakaid tundmusi ja arvamusi nii vaatajate kui kriitikute seas, kuid kindel on see, et külmaks ei jäta need kedagi. Samamoodi nagu ka mehe enda vastuoluline isiksus ning provokatiivsed sõnavõtud. 2011. aastal sai Trier suisa Cannes´i filmifestivali keelu, kui ta pressikonverentsil natsiteemalist nalja tegi. Tema persona non grata staatus tühistati alles 2018. aastal. Sellele vaatamata on vanameister olnud Kuldse Palmioksa nominent lausa 8 korda, millest ühe ka koju viinud (“Tantsija pimeduses”). Lisaks on Trier pälvinud lugematul hulgal teisi kõrgeid tunnustusi ja auhindu.