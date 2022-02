Märtsist alates ei näe Netflixis enam Marveli seriaale

Netflixi seriaalidel läks võrdlemisi hästi, need kõik tõid ekraanile kangelase, keda teistes MCU fimides ega seriaalides ei kohanud. Need tegelasd toodi lõpuks kokku crossoverisse The Defenders, milles nende teemaliinid lõppesid (välja arvatud The Punisher) ja kus kangelased pidid ühtse kurja jõu vastu koos tegutsema. Kõik kõnealused seriaalid on juba vähemalt kolmandat aastat tootmisest maas.

Nüüd, alates 1. märtsist kaovad need seriaalid fännide kurvastuseks ka Netflixi valikust. Ametlikult pole voogedastuplatvorm seda otsust või liikumist kommenteerinud; mis seriaalidest edasi saab, on samuti lahtine. Varem on spekuleeriutd, et need sarjad võiks jätkuda Disney+ platvormil. Samuti on väga usutav, et hetkel Netflixi ekraanilt kaduvad kangelased ilmselt mingil hetkel kusagil Marveli maailmas uuesti välja ilmuvad.