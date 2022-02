South Park pööras irooniateraviku endale ja tögas end ammuse onu Heino nalja eest

Nimelt tuleb 25. hooaja teises osas "Big Fix" (“Suur parandus”) välja, et mustanahaline tegelane Token Black (eesti keeles umbes Kohustuslik Must Tegelane) on tegelikult kogu aeg olnud Tolkien Black (mis hääldub laias laastus samamoodi nagu Token Black).

Kui Stani isa Randy Marsh taipab, et nende perel pole ühtki mustanahalist sõpra ega tuttavat, otsustab ta Stani sõbra Tokeni koos perega külla kutsuda, lootes muuhulgas laiendada oma marihuaanaäri. Juttu ajades tuleb välja, et Tokeni nimi on tegelikult Tolkien, ja et ta on nii ristitud “Sõrmuste isanda” autori J.R.R. Tolkieni järgi. Nii peabki Stan leppima teadmisega, et ta on ainuke oma seltskonnast, kes arvas, et sõbra nimi on Token.