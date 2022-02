Kultuurkapitali filmi aastapreemia läks "Kupee nr 6" tegijatele. "See tundub olulisem kui Oscar!"

“Kuigi see koledus, mida inimesed päriselt näha ei taha, seda võib välismaailma vaataja näha kui eksootikat. Seal on rusuv ja lootusetu keskkond, aga režissöör näitab seda läbi huumoriprisma. Siin ei ole keskkonnal suurt mõju tegelastele, see ole sotsiaaldraama, vaid kaunis ja habras tunnete draama.“

Et “Kupee nr 6” tegi Soome režissöör ja film on venekeelne, on Sildos kohanud küsimust, et kuidas see nüüd siis Eesti film on, ehkki algatus tuli just Eesti poolelt. See küsimus koostööprojektide juures ei ole oluline niivõrd tootjatele, kui pärast vaatajale, kes küsib: palju seal siis meie oma on?