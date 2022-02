Täna esilinastub uus kodumaine mängufilm „Soo“

Filmi produtsendi Tanel Tatteri sõnul on Oskar Lutsu 135. sünniaastapäevaks valminud „Soo“ film, mis võiks tuua Eesti inimesed taas kinno. „Alates tänasest kuni 18-aastased kinokülastajad enam COVID-tõendit esitama ei pea, see lihtsustab veidi noorte kinos käimist. „Soo“ on aga film, mis võiks meeldida igas vanuses kinokülastajale, keda huvitab haarav lugu ja Eesti kirjanduse ekraniseering.“

Kaks aastat tagasi esilinastunud Oskar Lutsu „Talve“ tõi Eesti kinodesse 150 000 vaatajat ja filmist sai üks vaadatumaid Eesti filme. „Saime sellest indu ja julgustust tutvustada Eesti rahvale kinolina kaudu ka seda osa Oskar Lutsu loomingust, mida veel nii laialt ei tunta ning loodame, et see võetakse sama soojalt vastu.“

„Soo“ režissöör Ergo Kuld lisas, et Oskar Lutsu lugudel on Eesti kultuuriloos väga oluline roll ja põnev on näha, kuidas tema teoste põhjal valminud filmid mõjutavad erinevaid põlvkondi. Kuigi „Soo“ jutustus eristub autori muust loomingust, on äratuntavad Lutsule omane huumor ja värvikad karakterid, keda kehastavad filmis noored Eesti näitlejad.“