147. Kinoveebi Jututuba | Kas "Uncharted: kaardilt kadunud" on parim videomängul põhinev film?

Seejärel anname hinnangud kinofilmidele: "Uncharted: kaardilt kadunud" ja "Surm Niilusel"



Sisukord:



0:00 Kuulajate kommentaarid



3:26 Kuulajate mängu teise hooaja 14. osa vastused ja võitja!



07:54 Kuulajate mängu teise hooaja 15. osa! Osale kuulaja/pildimängus: "Kas tunned ära tuntud seriaalide/filmide teemalood/muusika ja kaadrid filmidest/seriaalidest?" Vasta kõik muusikapalad ja pildid õigesti ning võida auhindu! Vastused saata neljapäevaks, 18.02 kell 18:00 info@kinosaade.ee. Pildid leiad kinosaade.ee/kuulajamang-2/



15:03 Saatejuhtide kuulajamäng



33:40 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud?



Raiko: The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debt, World War Z, Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal, The Big Short, Final Space, Russell Peters: Green Card Tour, Russell Peters: Red, White, and Brown, Louis CK - Sorry, The Privilege



Henryk: Community (2009), The Office (2005), The Gangster, the Cop, the Devil (2019), Diva (2020), Hostage: Missing Celebrity (2021), Sunny (2011)



Ragnar: Seinfeld (1989–1998), All of Us Are Dead (2022), Sunny (2011), ), Hostage: Missing Celebrity (2021), The Gangster, the Cop, the Devil (2019), Diva (2020)



1:25:52 Anname hinnangud kinofilmidele: "Uncharted: kaardilt kadunud" ja "Surm Niilusel"



1:46:24 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?



