FOTOD | Sõpruses esilinastus Rainer Sarneti "Vaino Vahingu päevaraamat" - film inimeste piiridel balansseerimisest ja elu suurtest küsimustest

Mati Unt on öelnud, et kui keegi on Eestis üldse olnud läbinisti originaalne inimene, siis see on Vaino Vahing. 15. veebruaril on Vaino Vahingu sünnipäev ja samal päeval toimub ka Rainer Sarneti uue filmi “Vaino Vahingu päevaraamat” esilinastus.