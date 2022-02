Võtetel tapetud filmioperaatori Halyna Hutchinsi pere kaebas Alec Baldwini kohtusse

42-aastane Hutchins sai surma, kui Alec Baldwin filmistseeni harjutades teda võtetel kasutatud relvast tulistas. Relv ei oleks tohtinud olla laetud päris laskemoonaga. Baldwin on väitnud, et ta ei vajutanud isegi päästikule.

Uurimises on praeguseks selgunud, et 24-aastane relvameister ja rekvisiitor Gutierrez Reed laadis relva enda teada paukpadrunitega ja andis selle režissööri esimesele assistendile Hallsile. Halls kuulutas relva “külmaks” (ehk ohutuks) ja ulatas Baldwinile.

Gutierrez on omakorda kaevanud kohtusse Kenney, kes talle võtte jaoks laskemoona müüs, ning väitnud, et laskemoonakarbis oli paukpadrunite kõrval ka päris padruneid. Samuti on mitu teist filmitiimi liiget Kenney vastu hagi esitanud.

Vastusena kohtuasjale on podutsendid, nende seas ka Baldwin ise, väitnud, et see on õigustühine, sest tegu oli tööõnnetusega ja seega peaks kõik nõudmised esitatama riigi töökaitsega seotud hüvitiste süsteemi kaudu,