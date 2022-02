VAATA | "Downton Abbey" avaldas uue ülipõneva treileri ja suurejoonelise plakati, kuid üks oluline tegelane on puudu!

Plakat on imeliselt õhuline ühispilt, mis annab vihjeid sellest, millisel kujul "uued ajad" armastatud tegelaste juurde saabuvad. Selgust annab selle kohta ka treiler.

Kusagil ei paista aga Matthew Goode'i, kes mängib Lady Mary abikaasat Henry Talbotit, ja fännid on tõeliselt segadusse aetud.

Tõde sellest, kuhu ta kadunud on, selgub ilmselt hiljemalt mais, nii et on, mida oodata!