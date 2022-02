Berliini Filmifestivali Kuldkaru võitis katalaani režissööri Carla Simoni "Alcarras"

Filmi esitas festivalile Hispaania, režissöör Carla Simon on katalaani päritolu. Tegu on esimese katalaanikeelse filmiga, mis selle auhinna pälvinud on.

Festival toimub 10-20. veebruarini.

Berliini filmifestival ei jaota näitlejaid soo järgi ja nii valitakse seal vaid üks parim näitleja kõrvalosas ja üks parim näitleja peaosas. Parima kõrvalosatäitja Hõbekaru sai Indoneesia näitleja Laura Basuki filmi “Before Now & Then" eest ja parima peaosatäitja Hõbekaru läks Saksa koomikule Meltem Kaptanile filmi “Rabiye Kurnaz vs George W Bush” eest.

Võitjad:

Parim film - Kuldkaru

"Alcarras", režissöör Carla Simon

Žürii peapreemia Hõbekaru

"The Novelist's Film", režissöör Hong Sang-soo

Žürii preemia Hõbekaru

"Robe of Gems", režissöör Natalia López Gallardo

Parima režissööri Hõbekaru

Claire Denis, "Both Sides of the Blade"

Parima peaosatäitja Hõbekaru

Meltem Kaptan, "Rabiye Kurnaz vs George W Bush"

Parima kõrvalosatäitja Hõbekaru

Laura Basuki, "Before Now & Then"

Parima stsenaariumi Hõbekaru

Andreas Dresen, "Rabiye Kurnaz vs George W Bush"

Parima kunstnikutöö Hõbekaru

Rithy Pahn, "Everything Will Be OK"

Žürii eripreemia

"A Piece of Sky", režissöör Michael Koch

Kõrvalprogrammi "Encounters" võitjad:

Parim film

"Mutzenbacher", režissöör Ruth Beckermann

Parim režissöör

Cyril Schäublin, filmi "Unrest" eest

Žürii eriauhind

"À Vendredi, Robinson", režissöör Mitra Farahani

Dokumentaalfilmide katgooria võitjad:

Parim dokumentaalfilm

"Myanmar Diaries", režii Myanmar Collective

Eriauhind

"No U-Turn", režissöör Ike Nnaebue

Parim täispikk debüütfilm

"Sonne", režissöör Kurdwin Ayub