On alust loota, et “Troonide mängu” loojad ei keera oma järgmise sarja lõppu kihva

Benioff ja Weiss hakkavad tootma Cixin Liu ulmeraamatute põhjal sarja “The Three-Body Problem”, millest võib saada sama pikk ja ulatuslik ettevõtmine nagu “Troonide mäng”. Ometi on lootust, et neil õnnestub selle juures vältida vähemalt mõnd varem tehtud viga, kirjutab Screen Rant.

“The Three-Body Problem” (“Kolme keha probleem”) räägib Maa kaugest tulevikust, kus inimkond on saanud kinnitust tõsiasjale, et me pole universumis üksi. Tegu on triloogiaga, mille kõik kolm osa on avaldatud, viimane neist aastal 2010.

Niisiis on peaaegu kindel, et Weissil ja Benioffil pole karta peamist probleemi, millesse nad “Troonide mänguga” takerdusid - algmaterjal ei saa poole pealt otsa lõppeda. Kuna viimases sarjas tuli neil poole pealt hakata ise vaatama, millist lugu edasi rääkida, sattusid nad korduvalt (raamatu) fännide pahameele alla. Arvestades seda, et ”Three-Body Problemil” on juba lõpp olemas, ei tohiks see probleem siin korduda. Kui neil nüüd vähegi veab ja nad on tehtud vigadest õppust võtnud, peaks seekord kõik paremini sujuma.