Uued 1-minuti filmid teemal „Keha ja keel“ läksid töösse

2022. aasta võistluse teema on „Keha ja keel“ ning konkursile laekus nõutekohaselt vormistatult 46 ideekavandit. Välja valiti 15 toetust saavat algatust:

Žürii esimehe Mikk Ranna sõnul on konkurss nüüd juba traditsioon: „Eesmärk on luua teravaid, täpseid ja toredaid üheminutifilme, mis on justkui lühike visuaalne haiku – kindla pikkusega, kuid püstitatud teemaarenduses vaba. Nägemus, mida saab kasutada koolitunnis visuaalõppematerjalina arutelude püstitamiseks ja lahendamiseks. Vahva, kui tehtud lugu jääb visuaalse killuna mõttemustritesse kummitama.“