“Ämblikmehe” fännide lepitamiseks loodud Oscarite publikuauhind kipub "valele" filmile minema

Näis, et uus kategooria on loodud selleks, et pakkuda lohutusauhinda tohutut publikumenu pälvinud ja hiiglasliku kassasissetuleku toonud koomiksifilmile “Ämblikmees: Pole koduteed”, mis paljude arvates teenimatult parima filmi Oscari nominentide seast välja jäi, vahendab Screen Rant.