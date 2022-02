Animakool ja Animist Tallinn korraldavad animatsioonikonkursi lastele ja noortele

Konkursi korraldajad kutsuvad lapsi ja noori jutustama endaga juhtunud lugusid animatsioonina.



Animakooli tegevjuht Lia Liin: “Esmalt tuleb konkursil osalejal välja valida üks tema endaga päriselt juhtunud lugu, mis võib olla põnev ja lõbus, kuid ka tõsine või kurb. Siis tuleks oma loo põhjal teha animatsioon ja proovida vaatajatele edasi anda, mis sinuga juhtus. Animatsioonile võiks lisada ka oma häälega loo jutustuse, heliefektid või muusika.”



Animatsiooni maksimaalne pikkus on 3 minutit ning vähemalt 50% filmist peab olema teostatud mõnes animatsiooni tehnikas. Animatsiooni tehnika valikul piire pole, võib olla igati loov ja teha tehnika osas ise valik. Konkursile oodatakse animatsioone, mis on valminud pärast 1. jaanuari 2020. Kindlasti tuleks filmile lisada ka tiitrid (algusesse ja lõppu), kus on kirjas ka autorite nimi või nimed.



Festivali Animist Tallinn juht Mari Kivi: “Animatsioon on lai ja arenev meedium, mida soovime tutvustada ka laste ning noorte seas. Konkursiga kaasame erinevad vanusegrupid festivali tegevustesse ja proovime neid nakatada animatsioonikunsti pisikuga.”



Konkurss toimub kolmes vanuseastmes, 5-8-aastased, 9-13-aastased ja 14-19-aastased ning töid saab esitada 7. veebruarist kuni 19. juunini 2022.



Filmide esitamise viimane tähtaeg on 19. juuni 2022. Animatsioon tuleb laadida YouTube'i või Vimeo kanalisse ning töö konkursile esitamiseks tuleb täita avaldus siin: https://animakool.ee/animakooli-uritused/konkurss2022/



Parimad animatsioonid igas vanusegrupis valivad välja Eesti animatsioonitegijad Mait Laas, Urmas Jõemees ja Olga Stalev. Eraldi hinnatakse grupitööna ja ühe autoriga valminud animatsioone. Kõiki parimaid ootab üllatus.



ERR-i Lasteekraani kodulehel saab enne parimate valimist anda oma hääle 5-8-aastaste vanusegrupis valminud animatsioonidele. Publiku lemmikut ootab Lasteekraani eriauhind.



Võitjate animatsioone näidatakse 19. augustil animatsioonifestivalil Animist Tallinn, mis sel aastal leiab aset 17.-20. augustini.



Peaauhind antakse välja Animist Tallinn lõputseremoonial 20. augustil kinos Sõprus.



Konkurssi korraldab Animakool koostöös rahvusvahelise animatsioonifestivaliga Animist Tallinn. Konkursi toimumisele annavad oma panuse Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakond ja Lasteekraan.



Konkursist veebis https://animakool.ee/animakooli-uritused/konkurss2022/

Facebook: https://www.facebook.com/NFLSAnimakool