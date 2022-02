148. Forum Cinemas „Kinoveebi Jututuba“ | Räägime uuest Eesti filmist "Soo" ja paljust muust!

Sisukord:



0:00 Kuulajate kommentaarid



7:07 Kuulajate mängu teise hooaja 15. osa vastused ja võitja!



12:22 Kuulajate mängu teise hooaja 16. osa! Osale kuulaja/pildimängus: "Kas tunned ära tuntud seriaalide/filmide teemalood/muusika ja kaadrid filmidest/seriaalidest?" Vasta kõik muusikapalad ja pildid õigesti ning võida auhindu! Vastused saata reedeks, 25.02 kell 18:00 info@kinosaade.ee. Pildid leiad kinosaade.ee/kuulajamang-2/



23:39 Saatejuhtide kuulajamäng



1:02:47 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud?



Raiko: Demon Slayer, Space Force, Only Jokes Allowed, Athlete A, Inside Job, Coded Bias



Henryk: Euphoria (2019), Community (2009), The Office (2005), The Last Witch Hunter (2015)



Ragnar: Texas Chainsaw Massacre (2022), Brooklyn Nine-Nine (2013–2021), Seinfeld (1989–1998)



2:47:45 Anname hinnangud kinofilmidele: "Soo", "C’mon C’mon" ja Lars von Trieri kevade film "Kuriteo element" (1984).



3:06:18 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?



