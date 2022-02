Märtsis näeb Forum Cinemas kinodes poistebändi BTS kontserdi otseülekannet Seoulist!

" BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL " - otseülekanne Lõuna-Koreast 12. märtsil kinodes Coca-Cola Plaza ja Centrum. Seansid toimuvad kell 10.45 ja kell 14.45.

Tegu on ainukordne otseülekanne maailma kuulsaima Lõuna-Korea poistebändi BTS kontserdist, mida kantakse Seoulist otse üle kogu maailma kinoekraanidele.

"BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE" on 21. sajandi popikooni BTS uusim kontserdisari, kus erakordse show jooksul esitatakse nende kõige suuremaid hittlaule. BTS-i varasematel Los Angelese neljal kontserdil käis kokku umbes 813 000 inimese, tehes sellest eelmise aasta ühe kõige edukama kontserdisarja.