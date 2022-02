Forum Cinemas märtsi kinoklassika: Michael Douglase ja Sharon Stone'i "Ürginstinkt" esilinastub 2. märtsil

Legendaarse filmilavastaja Paul Verhoeveni ühe kõige kuulsama filmi peaosades on Michael Douglas ja Sharon Stone. See on lugu politseiuurijast Nick Curranist (Douglas), kes asub uurima endise rokkstaari Johnny Bozi ootamatut mõrva. Mõrvajuurdluse käigus tutvub Nick rokkstaari tüdruksõbraga, kelleks osutub krimikirjanik Catherine Tramell. Üsna pea saab selgeks, et Catherine on manipuleeriv ja kaval naine, kes ei lase mitte kellegil endale pähe astuda. Nick on veendunud, et Catherine ongi mõrtsukas, kuid tõendeid on ääretult keeruline leida. Kui Nick aga Catherine`i ootamatult armub, algab pingeline kassi ja hiire mäng, milles segunevad mõrv, kirg, seks ja vägivald.