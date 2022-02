Ukrainas filmimas käinud Sean Penni sõnum ukrainlastele: Olete tõusnud vapruse ja põhimõttekindluse ajaloolisteks võrdkujudeks

“Sel ajal kui venelased püüavad võidelda Facebooki vastu .. Võitlem meie osaliselt Facebooki abil. Pakun infole avalikku platvormi, avaldades olulised toetussõnad. Ameerika näitleja Sean Penn saatis selle mulle ja andis loa soovi korral avalikustada. Soovin seda nüüd teha. Me oleme Sean Pennile tänulikud, ta oli alles äsja Kiievis, ta on väga aus ja vapper inimene,” kirjutas Yermak Facebookis.

“Kui Putin, kes on juba teinud elude ja südamete hinnaga jõhkra vea, ei taandu, siis mõjutab tema kohutav viga kogu inimkonda. President Zelenskõi ja Ukraina inimesed on tõusnud vapruse ja põhimõttekindluse ajaloolisteks võrdkujudeks. Ukraina on demokraatia unistuse odateravik. Kui laseme neil üksi võidelda, kaotame oma Ameerika hinge,” kirjutas Penn.