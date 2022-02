FOTO | "Simpsonid" heiskasid Ukraina toetuseks lipud. Fännid usuvad, et multikasari ennustas Ukraina sündmusi ette

Simpsonite peaprodutsendi Al Jeani sõnul ei looda “Simpsonite” jaoks tihti jooksvat päevakajalist erisisu, kuid tema sõnul oli see vajalik, sest demokraatiat tuleb kaitsta ja valvas olla.

“See [olukord] oli juba pikalt küpsemas .. ma arvan, et vabaduse kaitsel ei saa magada,” sõnas ta. “Simpsonid seisavad vabaduse eest, sõnavabaduse eest kõikjal.”

“Simpsonite” fännid on ka tähele pannud, et seriaalitegijad oleksid justkui Ukraina sündmusi ette ennustanud. See pole muidugi esimene kord, kui “Simpsonid” tulevikku ette näevad.