Teatavasti on hetkel Kiievi kaitselahinguid juhtiv Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi endine näitleja. Muude rollide seas andis ta oma hääle armastatud lasteraamatute tegelasele karupoeg Paddingtonile filmides “Paddington” ja “Paddington 2”.

Zelenskõi on näitleja ja koomikuna teinud põnevaid rolle, nende seas mänginud presidenti seriaalis “Rahva teener”. Kui sari 2019. aastal lõppes, kandideeriski ta presidendiks ja tema ülekaalukas võit tegi kogu maailmale palju nalja (aga pidagem tänast konteksti silmas pidades meeles, et huumorimeelel on oluline roll inimväärikuse kaitsel).