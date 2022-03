VIDEO | Üle saja Venemaa animatsioonikunstniku pani kokku sõjavastase video. "Nõuame sõjategevuse viivitamatut lõpetamist Ukrainas!"

"Enam kui 100 Vene kunstnikku, animaatorit, koostöös muusikute ja helidisaineritega on kokku pannud lühianimatsioonide kasseti, näitamaks protesti sissetungi vastu Ukrainasse. Me usume, et rahumeelsed lahendused on ainuõige viis riikidevahelisi konflikte lahendada. Ukrainas toimuv on kohutav tragöödia. Meie riigi poolt rahumeelsetele Ukraina elanikele põhjustatud sõjaterrorile ei ole õigustust. Me nõuame sõjategevuse viivitamatut lõpetamist Ukrainas! Me nõuame rahu! Me nõuame, et austataks Ukraina territoriaalset terviklikkust! Me nõuame inimelu austamist kõigis maailma riikides! #animatorsagainstwar Jätkame uute animatsiooniklippide valmistamist!" teatasid autorid Youtube'is.