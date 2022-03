149. Forum Cinemas „Kinoveebi Jututuba“ | Netflixi "Vikings Valhalla" on väljas ja kus siis Pääru Oja on?

"Kinoveebi Jututoa" 149. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (Space Force, Vikings Valhalla jpm!)



Seejärel anname hinnangud kinofilmidele: "King Richard: kasvatades tšempioneid" ja PTA retrospektiivi elamus "Veri hakkab voolama".



Sisukord:



0:00 Kuulajate kommentaarid



4:22 Kuulajate mängu teise hooaja 16. osa vastused ja võitja!



6:51 Kuulajate mängu teise hooaja 17. osa! Osale kuulaja/pildimängus: "Kas tunned ära tuntud seriaalide/filmide teemalood/muusika ja kaadrid filmidest/seriaalidest?" Vasta kõik muusikapalad ja pildid õigesti ning võida auhindu! Vastused saata reedeks, 04.03 kell 18:00 info@kinosaade.ee. Pildid leiad kinosaade.ee/kuulajamang-2/



21:02 Saatejuhtide kuulajamäng



43:14 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud?



Raiko: Downfall: The Case Against Boeing, Ranking of Kings, Vikings Valhalla (2022), Banished from the Hero's Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside, Space Force



Henryk: Karen (2021), The Book of Boba Fett (2021), Community (2009)



Ragnar: Karen (2021), Encanto (2021), Vikings Valhalla (2022)



1:49:34 Anname hinnangud kinofilmidele: "King Richard: kasvatades tšempioneid" ja PTA retrospektiivi elamus "Veri hakkab voolama".



2:17:41 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?



