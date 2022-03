Üksikisiku vastutusest totalitarismis. "Iga piirang aitab kaasa Vene kultuuriavalikkuse vastuhakule, mis võib olla ainus tee lihtsa Vene inimeseni"

Kolmapäeval teatasid Eesti filmiühendused, et kutsuvad üles keelustama Venemaa ja Valgevene filme. See tähendab muu hulgas Eesti osalusega filme, mis on valminud koostöös Venemaa kultuuriministeeriumiga. Nende seas on ka eelmisel aastal valminud „Kapten Volkonogovi põgenemine”, mis paradoksaalsel kombel peegeldab just totalitaarrežiimi õudusi ja, veelgi iroonilisemalt, räägib üksikisiku vastutusest sellises režiimis.