Raplas saab filmi ja loengu vahendusel tutvuda Helene Schjerfbecki elu ja loominguga

Naiste Ööde Filmifestivali NÖFFi koostöös Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskusega esitlevad toimub loeng “Helene Schjerfbecki tähelend ehk kuidas ühest Soome populaarseimast kunstnikust sai rahvusvahelise kunstielu suur avastus”.

Ühe tuntuima soome kunstniku Helene Schjerfbecki (1862-1946) elu ja karjäär olid mitmes mõttes keerulised. Terviseprobleemid, majanduslikud piirangud või eraelulised raskused ei takistanud erakordselt andekal noorel naisel omandamast head kunstiharidust Soomes ja Lääne-Euroopas. Erialane tunnustus ei tulnud siiski kergelt: eluajal hakati tema kunsti hindama Soomes ja Rootsis alles siis, kui Helene oli juba kõrges vanuses. Tänapäeval peetakse Schjerfbecki üheks silmapaistvaimaks soome kunstnikuks ning tema näitused on populaarsed kogu maailmas. Hiljuti on teda võrreldud näiteks Edvard Munchiga. Film “Helene” räägib perioodist, mil üksilduses elavat keskealist kunstnikku külastab kunstikaupmees Gösta Stenman, kes usub Helene loomingusse ning toob tema ellu noore amatöörkunstniku Einar Reuteri, kes aastakümneid hiljem kirjutab Helene eluloo.

Katrin Kivimaa on kunstiteadlane ja kunstikriitik, Eesti Kunstiakadeemia vanemteadur. Tema peamised uurimisvaldkonnad on naiskunstnike looming ning Eesti moodne ja kaasaegne kunst. Ta on töötanud kunstiteaduse professorina Eesti Kunstiakadeemias (2006-2017) ja kultuurilehe SIRP kunstitoimetajana (1993-1997). 2010. aastal kaaskureeris ta KUMU kunstimuuseumis näituse “Naine nõukogude eesti kunstis” ning 2008-2010 osales Viinis ja Varssavis toimunud suurprojekti “Gender Check: Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe” rahvusvahelises töörühmas. 2009. aastal tunnustati teda Ervin Pütsepa preemiaga aasta parima kunstiteadusliku monograafia “Rahvuslik ja modernne naiselikkus eesti kunstis, 1850-2000” eest. Lisaks akadeemilistele publikatsioonidele avaldab ta kunstikriitikat Eesti kultuuriväljaannetes ja päevalehtedes.

Loengu kestvus on 1 tund. Loengule pääsevad need,

kes ostavad filmile Helene piletid.

Eluloofilm "Helene"

Režissöör Antti Jokinen

Soome 2020, 2 t 01 min

Osades: Laura Birn, Johannes Holopainen, Krista Kosonen jpt.

Eestikeelsed subtiitrid

1915. aasta. Helene Schjerfbeck on unustusse vajunud kunstnik, kes elab maal koos oma vanaldase emaga. Tema viimasest näitusest on aastaid möödas ja Helene maalib veel ainult oma lõbuks.

Kõik muutub aga siis, kui üks kunstikaupmees avastab Helene ja tema 159 imelist maali ning tahab korraldada tema soolonäituse. Helene kohtub asjaarmastajast kunstniku Einar Reuteriga, kes on tema kunsti kirglik austaja, ning nii saab alguse omapärane armulugu.

Tõsielusündmustel põhinev film kirjeldab Soome enim tunnustatud kunstniku Helene Schjerfbecki elu aastail 1915-1923.







Lisaks avatakse Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses laupäeval, 12. märtsil kell 12:00 maalikunstnik Mara Ljutjuki näitus "Unustamatud".





Näitus toimub Naiste Ööde Filmifestival NÖFF-i raames, mis on varakevadine festival Raplas. 2022 teemaks on UNUSTATUD ja UNUSTAMATUD NAISED.



Tutvu festivali kavaga lehel: noff.ee