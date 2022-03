Florida LGBT-noori ründava seaduse loojaid rahastanud Disney muutis meelt ja palus vabandust

Kardetakse, et selle seadusega määratakse queer-õpilased eraldatusesse ja vaikusesse. Valge Maja võttis seisukoha, et Florida osariigi eelnõu õhutab viha niigi haavatavas olukorras õpilaste vastu.

Reedel teataski Chapek Disney töötajatele, et kahetseb pikka vaikimist, põhjendades seda väitega, et Disney avaldus seaduseelnõu vastu poleks nagunii midagi muutnud, ning lubas annetada 5 miljonit dollarit LGBT+ õigustega tegelevatele organisatsioonidele. Samuti väitis Chapek, et võttis ühendust Florida kuberneri Ron DeSantisega, et eelnõu üle arutada, kes peab seaduse välja kuulutama, sest Florida senat kiitis selle juba heaks.