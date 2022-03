Kauboifilmide vanameister sülgas 12 Oscarile kandideeriva vesterni pihta tuld: "Need kauboid on nagu meesstripparid. Film kubiseb homovihjetest!”

“Tahate sellest s**anikerdisest rääkida?” lajatas karjääri jooksul peamiselt kauboisid ja muid karme mehi kehastanud veterannäitleja Sam Elliott taskutäälingu WTF juhile Marc Maronile, kommenteerides Oscarile nomineeritud filmi “The Power of the Dog”.

Seejärel pahvatas Elliott välja sõnavalingu filmi aadressil, väljendades seisukohta, et film õõnestab vesternižanri ja homoteema ajab tal karvad turri. "Selline värk mulle ei meeldi," ütles ta.

““Ameerika müüdi kummutamine,” öeldakse selle kohta,” pahandas Elliott ja võrdles “The Power of the Dogi” kauboisid meesstripparitega: “Mida kuradit? Mida kuradit? Nad näevad välja nagu need, mis nad olidki, need napis riietuses tantsijad, paljad ja kikilipsuga."

Maron küsis seepeale, kas ta mõtleb Chippendales'i meesstripparite truppi.

"No sellised näevad selles filmis need kuradima kauboid välja. Jooksevad ringi nahast jalakaitsmetega ja palja ülakehaga. Kogu film on üleni varjatud homovihjeid täis.”

“Nojah, ma arvan, et see on üks filmi mõtteid,” vastas saatejuht.

Jane Campioni lavastatud draama püüabki tõlgendada metsiku lääne maskuliinsust uuel viisil, näidates Benedict Cumberbatchi tegelast kui siseheitluse küüsis ja oma homoseksuaalsust varjavat kauboid. See seletab, miks kauboisid kodeeritakse (peategelase vaatenurgast) seksuaalobjektidena. Seda üritas saatejut Marc Maron ka Elliotile selgitada.

Elliott aga pahandas edasi, kritiseerides uusmeremaalasest režissööri Jane Campioni: “Ta on muide üliandekas režissöör. Mulle väga meeldib tema varasem looming. Aga mida kuradit teab see naine, kaugelt Uus-Meremaalt, Ameerika läänest? Ja miks teeb ta filmi Uus-Meremaal ja nimetab seda Montanaks ja väidab, et nii oligi. See on jama, mees.”

“Kus on selles vesternis vestern?” nõudis Elliot, saamata aru, et filmi eesmärk ongi (toksiliste) vesternikaanonite ümberhindamine.